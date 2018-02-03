Путин обсудил с Назарбаевым итоги конгресса нацдиалога Сирии

Президенты России и Казахстана провели беседу по телефону, в ходе которой договорились продолжать работу по урегулированию ситуации в Сирии в Астанинском формате.
Президент России провел переговоры с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Основной темой телефонного разговора стал прошедший в Сочи конгресс сирийского национального диалога, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.
Пресс-служба Кремля: «Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением в Сочи 30 января 2018 года конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН».
Напомним, по результатам конгресса в Сочи было решено сформировать специальный орган для изменения конституции Сирии. По мнению многих экспертов, конгресс положил начало межсирийскому диалогу, несмотря на некоторую настороженность чиновников из ООН, так как он собрал представителей разных политических сил страны: официальной власти, внутренней и внешней оппозиции, а также независимых делегатов и представителей племен. Впрочем, ряд представителей оппозиционных групп на конгресс не приехали. В МИД РФ считают, что такое решение было принято под влиянием внешних сил.
Лидеры России и Казахстана отметили необходимость работы по дальнейшему урегулированию в астанинском формате. Кроме того, Путин и Назарбаев обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере современных технологий, добавили в пресс-службе Кремля.
Пресс-служба Кремля: «Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением в Сочи 30 января 2018 года конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН».
Напомним, по результатам конгресса в Сочи было решено сформировать специальный орган для изменения конституции Сирии. По мнению многих экспертов, конгресс положил начало межсирийскому диалогу, несмотря на некоторую настороженность чиновников из ООН, так как он собрал представителей разных политических сил страны: официальной власти, внутренней и внешней оппозиции, а также независимых делегатов и представителей племен. Впрочем, ряд представителей оппозиционных групп на конгресс не приехали. В МИД РФ считают, что такое решение было принято под влиянием внешних сил.
Лидеры России и Казахстана отметили необходимость работы по дальнейшему урегулированию в астанинском формате. Кроме того, Путин и Назарбаев обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере современных технологий, добавили в пресс-службе Кремля.
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