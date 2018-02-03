В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили и задержали 60 рейсов

Из-за мощного снегопада в столичных аэропортах задержано и отменено 60 рейсов.
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Согласно информации сервиса, на 11:50 в Москве задержали и отменили 60 рейсов.
При этом в Домодедове задержано 10 рейсов, 14 рейсов отменено. В аэропорту Шереметьево задержано 24 рейса, еще 12 ожидают вылета во Внуково — 12.
С утра в Москве и регионе начался снегопад. Ожидается, что за полутора суток в столице выпадет около месячной нормы осадков. Температура воздуха в субботу будет держаться около нулевой отметки, однако в ночь на воскресенье начнет понижаться. К вечеру воскресенья похолодает до минус 8–10 градусов.
По прогнозам синоптиков, снегопад ослабнет к утру понедельника, а с 6 февраля выпадение снега будет небольшим и лишь местами.
При этом в Домодедове задержано 10 рейсов, 14 рейсов отменено. В аэропорту Шереметьево задержано 24 рейса, еще 12 ожидают вылета во Внуково — 12.
С утра в Москве и регионе начался снегопад. Ожидается, что за полутора суток в столице выпадет около месячной нормы осадков. Температура воздуха в субботу будет держаться около нулевой отметки, однако в ночь на воскресенье начнет понижаться. К вечеру воскресенья похолодает до минус 8–10 градусов.
По прогнозам синоптиков, снегопад ослабнет к утру понедельника, а с 6 февраля выпадение снега будет небольшим и лишь местами.
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