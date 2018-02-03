Движение поездов метро в Москве останавливали на 40 минут из-за погибшей студентки

Движение на
Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро остановили почти на 40 минут из-за девушки, попавшей под поезд на станции «Полянка».
Инцидент произошел рано утром, около 6:35 на станции метро «Полянка». Через две минуты напряжение с линии было снято, тело нашли между вторым и третьим вагонами состава. Медики констатировали смерть пассажирки.
Полицейские опросили свидетелей ЧП и машиниста. Все они подтвердили, что девушка сама прыгнула под поезд, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. Однако позже в комментарии РИА Новости Мышляев заявил, что молодая женщина «погибла по собственной неосторожности».
Погибшей москвичке было 25 лет, она была студенткой вуза.
Полиция запросила обзор с камер видеонаблюдения. Расследованием дела займется прокуратура на Московском метрополитене.
Полицейские опросили свидетелей ЧП и машиниста. Все они подтвердили, что девушка сама прыгнула под поезд, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. Однако позже в комментарии РИА Новости Мышляев заявил, что молодая женщина «погибла по собственной неосторожности».
Погибшей москвичке было 25 лет, она была студенткой вуза.
Полиция запросила обзор с камер видеонаблюдения. Расследованием дела займется прокуратура на Московском метрополитене.
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