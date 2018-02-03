Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

Японское космическое агентство JAXA осуществило в субботу успешный запуск самой маленькой в мире твердотопливной
ракеты-носителя SS- 520–5.
Старт самой маленькой в мире ракеты-носителя с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на юго-западе Японии состоялся в 14:03 по местному времени. Трансляция велась в прямом эфире на сайте агентства.
Ракета выведет на орбиту экспериментальный спутник геологоразведки и связи весом всего в 3 кг. Он был разработан в Токийском университете, в частности, для фотографирования поверхности Земли.
Трехступенчатая ракета SS-520–5 достигает в длину немногим более 9,5 м. Ее диаметр — 52 см. Вес — 2,6 тонны.
Предыдущий запуск ракеты SS-520–4, который состоялся 15 января 2017 года, завершился неудачей. Передача телеметрии ракеты прекратилась через 20 секунд после старта. После отключения двигателя первой ступени ракета-носитель упала в океан.
Ракета выведет на орбиту экспериментальный спутник геологоразведки и связи весом всего в 3 кг. Он был разработан в Токийском университете, в частности, для фотографирования поверхности Земли.
Трехступенчатая ракета SS-520–5 достигает в длину немногим более 9,5 м. Ее диаметр — 52 см. Вес — 2,6 тонны.
Предыдущий запуск ракеты SS-520–4, который состоялся 15 января 2017 года, завершился неудачей. Передача телеметрии ракеты прекратилась через 20 секунд после старта. После отключения двигателя первой ступени ракета-носитель упала в океан.
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