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    Илон Маск переименовал заготовленное на случай зомби-апокалипсиса оружие

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    • Фото: @elonmusk / twitter.com
    Илон Маск переименовал заготовленное на случай <nobr>зомби-апокалипсиса</nobr> оружие

    Илон Маск переименовал заготовленное на случай зомби-апокалипсиса оружие

    Илон Маск переименовал заготовленное на случай <nobr>зомби-апокалипсиса</nobr> оружие
  • Фото: @elonmusk / twitter.com

    • Руководитель американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск решил переименовать разработанные его компанией Boring огнеметы, которые предназначены для обороны в условиях зомби-апокалипсиса. Сменить название ему пришлось, чтобы избежать возможных неприятностей с таможенными органами.

    Как написал Маск в своем Twitter, некоторые таможенные агентства заявляют, что не пропустят отправку чего-либо с названием «огнемет». Чтобы решить эту проблему, он предложил переименовать их в «неогнеметы» или «или устройство для повышения температуры».




    смотретьИлон Маск представил огнемет, который спасет от зомби-апокалипсиса
    Илон Маск представил огнемет, который спасет от зомби-апокалипсиса
    В конце января Илон Маск представил произведенный компанией Boring огнемет, который поможет спастись от зомби-апокалипсиса, а позднее сообщил, что все огнеметы проданы и будут доставлены покупателям в комплекте с бесплатным огнетушителем.

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