Илон Маск переименовал заготовленное на случай зомби-апокалипсиса оружие

Руководитель американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск решил переименовать разработанные его компанией Boring огнеметы, которые предназначены для обороны в условиях
зомби-апокалипсиса. Сменить название ему пришлось, чтобы избежать возможных неприятностей с таможенными органами.
Как написал Маск в своем Twitter, некоторые таможенные агентства заявляют, что не пропустят отправку чего-либо с названием «огнемет». Чтобы решить эту проблему, он предложил переименовать их в «неогнеметы» или «или устройство для повышения температуры».
В конце января Илон Маск представил произведенный компанией Boring огнемет, который поможет спастись от зомби-апокалипсиса, а позднее сообщил, что все огнеметы проданы и будут доставлены покупателям в комплекте с бесплатным огнетушителем.
Or maybe «Temperature Enhancement Device»— Elon Musk (@elonmusk) 3 февраля 2018 г.
В конце января Илон Маск представил произведенный компанией Boring огнемет, который поможет спастись от зомби-апокалипсиса, а позднее сообщил, что все огнеметы проданы и будут доставлены покупателям в комплекте с бесплатным огнетушителем.
Комментарии