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    Поезд насмерть сбил женщину на станции «Полянка» столичной подземки

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    Поезд насмерть сбил женщину на станции «Полянка» столичной подземки

    Поезд насмерть сбил женщину на станции «Полянка» столичной подземки

    Столичные правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла этим утром в московском метро. Там под колесами поезда погибла женщина.

    Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской пассажир погиб при падении на жесткий путь.

    ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибла женщина. Мертвую пассажирку обнаружили между вторым и третьим вагонами состава, который пришлось остановить в тупике, чтобы поднять тело.

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