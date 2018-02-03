Поезд насмерть сбил женщину на станции «Полянка» столичной подземки

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла этим утром в московском метро. Там под колесами поезда погибла женщина.
Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской пассажир погиб при падении на жесткий путь.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибла женщина. Мертвую пассажирку обнаружили между вторым и третьим вагонами состава, который пришлось остановить в тупике, чтобы поднять тело.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибла женщина. Мертвую пассажирку обнаружили между вторым и третьим вагонами состава, который пришлось остановить в тупике, чтобы поднять тело.
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