Российские мастера боевых искусств устроили в Сирии показательные выступления

Большой праздник спорта устроили российские мастера боевых искусств в Сирии.

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В Латакию приехали свыше полусотни представителей самбо, карате, тхэквондо, и даже якутской борьбы. Одна из основных задач — помочь возродить любительский массовый и профессиональный спорт, склонность к здоровому образу жизни. Отклик получился небывалый, все трибуны были заполнены под завязку.



Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств: «Идея, скорее, больше принадлежит сирийской стороне. Вы знаете, впечатления самые хорошие, очень добродушно принимают».



Бойцы продемонстрировали учебные поединки и не только, а уже после завершения официальных выступлений для каждого желающего устроили мастер-класс.