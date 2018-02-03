Квартирный вопрос <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос 0+
    •  
    Российские мастера боевых искусств устроили в Сирии показательные выступления. Сирия, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские мастера боевых искусств устроили в Сирии показательные выступления

    Российские мастера боевых искусств устроили в Сирии показательные выступления

    комментировать

    Российские мастера боевых искусств устроили в Сирии показательные выступления

    Российские мастера боевых искусств устроили в Сирии показательные выступления

      Большой праздник спорта устроили российские мастера боевых искусств в Сирии.

      В Латакию приехали свыше полусотни представителей самбо, карате, тхэквондо, и даже якутской борьбы. Одна из основных задач — помочь возродить любительский массовый и профессиональный спорт, склонность к здоровому образу жизни. Отклик получился небывалый, все трибуны были заполнены под завязку.

      Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств: «Идея, скорее, больше принадлежит сирийской стороне. Вы знаете, впечатления самые хорошие, очень добродушно принимают».

      Бойцы продемонстрировали учебные поединки и не только, а уже после завершения официальных выступлений для каждого желающего устроили мастер-класс.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru