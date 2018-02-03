В Калининграде водители сложили из машин слово «Россия» и олимпийские кольца

Поддержать российских спортсменов, которые несмотря ни на что поедут на Игры в Пхёнчхан, решили калининградские автомобилисты.

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Водители дождались темного времени суток и выстроили машины в форме олимпийских колец, а рядом выложили из автомобилей слово «Россия».



Акция прошла при поддержке местной Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД разрешили владельцам авто заехать на аэродром Девау, который уже давно не используется по прямому назначению.



Во флешмобе приняли участие больше сотни машин. Кадры, снятые с воздуха, сейчас бьют рекорды просмотров в Интернете.