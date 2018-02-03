Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  
    Секрет итальянских кулинаров: как сделать из каштанов настоящие шедевры. еда, кулинария, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСекрет итальянских кулинаров: как сделать из каштанов настоящие шедевры

    Секрет итальянских кулинаров: как сделать из каштанов настоящие шедевры

    1 комментарий

    Секрет итальянских кулинаров: как сделать из каштанов настоящие шедевры

    Секрет итальянских кулинаров: как сделать из каштанов настоящие шедевры

      В московских парках уже несколько лет продают жареные каштаны. Но отзывы тех, кто пробует, очень противоречивые. Одни их обожают, другие терпеть не могут и сравнивают с горохом или сухой картошкой.

      Прибытие старинного поезда и костюмированное выступление музыкантов всегда открывают ежегодный праздник каштанов в итальянском городке Кунео, что в провинции Пьемонт, между Альпами и Лигурийским морем. Чествуют здесь совсем не те каштаны, которые растут на улицах наших городов. Для улучшения экологии в России высаживают так называемую конскую разновидность с несъедобными плодами. В итальянских лесах растет совсем другой вид.

      В Пьемонте каштаны символизируют историю, настоящее и будущее. Согласно легенде, нимфа Нея отвергла ухаживания бога Юпитера, после чего он превратил ее в стройное дерево с резными листьями, белыми цветами и коричневыми неприступно-колючими плодами. Словосочетание Casta Nea дословно означает «девственная Нея». Оно и дало название этому дереву во многих языках.

      Собирают каштаны (с ботанической точки зрения это орехи) в октябре, когда плоды созревают и падают сами. Тонкую кожицу легко повредить, поэтому все делают вручную. Техника помогает лишь сдувать листья. Иголки на оболочке острые и жесткие, они защищают плоды от зверей, насекомых и неумелых сборщиков. Во время войны и после нее каштаны спасали людей от голода, это была чуть ли не единственная доступная пища. Плоды находили, жарили, а потом ели.

      Жители Пьемонта по выходным жарят каштаны, как у нас шашлыки. Эти плоды при умелом подходе могут стать основой для настоящих кулинарных шедевров. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru