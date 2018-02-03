Коварные ягоды: виноград опасен для детей и худеющих девушек

Диетологи советуют есть побольше фруктов и ягод, то всегда уточняют: но только не винограда. Почему к нему такое отношение, в чем он провинился? Правда ли, что красное вино для здоровья очень полезно?
Виноград в Италии — все равно что картошка в Белоруссии. Его выращивают везде: от подножий Альп до жаркой Сицилии. Регион Апулия специализируются не на винном, как в большинстве мест, а на столовом винограде. Осенью здесь собирают последний урожай и готовятся к новому сезону. Ранние сорта, растущие ближе к морю, накрывают пластиком. Он поддержит высокую температуру и позволит винограду расти быстрее.
Виноградарство — это сельское хозяйство с примесью искусства. Первых ягод от лозы обычно приходится ждать несколько лет, к тому же надо учесть кучу самых непредсказуемых факторов. В магазинах же обычно продаются ягоды из южных стран, например, Азербайджана. Многие перед покупкой любят пробовать виноград, наскоро протерев пальцами. Можно ли так делать? Лабораторные исследования показали совершено удивительный результат.
Татьяна Холодкова, ведущий микробиолог лаборатории: «Виноград нас не то чтобы приятно удивил, он нас очень удивил! Виноград, который был куплен и в магазине, и на рынке, показал абсолютно одинаковые данные. То есть на нем не росло ничего,
он или обработан чем-то в процессе роста или транспортировки».
Вполне вероятно, что микробов убил естественный восковой налет на ягодах, который придуман природой как натуральный консервант. Но мыть перед едой виноград стоит в любом случае, ведь на плантациях широко применяют ядохимикаты, хотя селекционеры и стараются вывести растения, устойчивые к болезням.
О смертельной опасности, которую таит виноград, предупредили недавно доктора из Абердинской королевской больницы в Шотландии. Оказывается, эти ягоды зачастую становятся причиной удушья у детей. Исследователи описывают даже случаи с летальным исходом. В группе риска состоят дети возрасте до 5–6 лет. Они часто проглатывают еду, не прожевывая, и она легко может застрять в довольно узких дыхательных путях.
В отличие от мелких твердых предметов, например, орехов, которые легче удалить, гладкая мягкая поверхность винограда позволяет ему сформировать герметичное уплотнение и блокировать поступление кислорода. Поэтому доктора рекомендуют разрезать ягоды пополам или лучше на четыре части, прежде чем давать маленьким детям.
Диетологи называют виноград довольно бесполезным продуктом, ведь по составу это самый настоящий десерт. В одном килограмме ягод содержится 100–150 граммов сахара, то есть до 30 чайных ложек, к тому же очень мало клетчатки, которая у яблок или даже сладчайшего манго замедляет всасывание углеводов и предохраняет организм от ударной сахарной нагрузки. Здесь же такой защиты нет, поэтому в ответ на сладкий сок, представляющий собой фактически густой раствор самого легкого для усвоения сахара — глюкозы, поджелудочная железа моментально выбрасывает инсулин, что организм воспринимает как команду запасать жиры. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
Виноградарство — это сельское хозяйство с примесью искусства. Первых ягод от лозы обычно приходится ждать несколько лет, к тому же надо учесть кучу самых непредсказуемых факторов. В магазинах же обычно продаются ягоды из южных стран, например, Азербайджана. Многие перед покупкой любят пробовать виноград, наскоро протерев пальцами. Можно ли так делать? Лабораторные исследования показали совершено удивительный результат.
Татьяна Холодкова, ведущий микробиолог лаборатории: «Виноград нас не то чтобы приятно удивил, он нас очень удивил! Виноград, который был куплен и в магазине, и на рынке, показал абсолютно одинаковые данные. То есть на нем не росло ничего,
он или обработан чем-то в процессе роста или транспортировки».
Вполне вероятно, что микробов убил естественный восковой налет на ягодах, который придуман природой как натуральный консервант. Но мыть перед едой виноград стоит в любом случае, ведь на плантациях широко применяют ядохимикаты, хотя селекционеры и стараются вывести растения, устойчивые к болезням.
О смертельной опасности, которую таит виноград, предупредили недавно доктора из Абердинской королевской больницы в Шотландии. Оказывается, эти ягоды зачастую становятся причиной удушья у детей. Исследователи описывают даже случаи с летальным исходом. В группе риска состоят дети возрасте до 5–6 лет. Они часто проглатывают еду, не прожевывая, и она легко может застрять в довольно узких дыхательных путях.
В отличие от мелких твердых предметов, например, орехов, которые легче удалить, гладкая мягкая поверхность винограда позволяет ему сформировать герметичное уплотнение и блокировать поступление кислорода. Поэтому доктора рекомендуют разрезать ягоды пополам или лучше на четыре части, прежде чем давать маленьким детям.
Диетологи называют виноград довольно бесполезным продуктом, ведь по составу это самый настоящий десерт. В одном килограмме ягод содержится 100–150 граммов сахара, то есть до 30 чайных ложек, к тому же очень мало клетчатки, которая у яблок или даже сладчайшего манго замедляет всасывание углеводов и предохраняет организм от ударной сахарной нагрузки. Здесь же такой защиты нет, поэтому в ответ на сладкий сок, представляющий собой фактически густой раствор самого легкого для усвоения сахара — глюкозы, поджелудочная железа моментально выбрасывает инсулин, что организм воспринимает как команду запасать жиры. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
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