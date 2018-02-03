Водители с видеорегистраторами наказывают лихачей за опасные трюки на дорогах

Если достали дорожные хамы, создающие опасные ситуации на проезжей части, не стоит ждать инспекторов, можно самим законно бороться с нарушителями. Их надо снимать и наказывать.
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В Абакане заезд по встречной устроил лихач на BMW. Он это сделал слева от разделительного газона, на свободной дороге. Водитель машины с регистратором успел увернуться и отправить видео с нарушением в ГАИ.
Наталья Возова, старший инспектор УГИБДД МВД по Республике Хакасия: «По данному видео проведена проверка, в результате которой установлено, что водитель допустил выезд на полосу встречного движения. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей».
Водитель автобуса в Кемерове решил, что повернуть налево получится быстрее, если срезать путь по трамвайным путям слева от сплошной. Но владелец регистратора отличает рейсовый транспорт от рельсового. Запись он отправил на сайт полиции Кузбасса.
Наталья Маслакова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области: «По сообщению, поступившему в рамках акции „Мобильный патруль“, сотрудники полиции провели проверку и установили водителя автобуса. Он был привлечен к административной ответственности. В качестве наказания ему назначен штраф в размере полутора тысяч рублей».
Любителей прокатиться на санках за машиной не остановить, даже если снега почти нет. В Чите это сделали с огоньком, высекая искры по асфальту. Инспекторы шоу тоже оценили. Программа «Главная дорога» призывает участников дорожного движения снимать лихачей и наказывать. Нарушать станет не выгодно, если каждый будет знать, что рядом едет тот, кому не все равно.
Наталья Возова, старший инспектор УГИБДД МВД по Республике Хакасия: «По данному видео проведена проверка, в результате которой установлено, что водитель допустил выезд на полосу встречного движения. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей».
Водитель автобуса в Кемерове решил, что повернуть налево получится быстрее, если срезать путь по трамвайным путям слева от сплошной. Но владелец регистратора отличает рейсовый транспорт от рельсового. Запись он отправил на сайт полиции Кузбасса.
Наталья Маслакова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области: «По сообщению, поступившему в рамках акции „Мобильный патруль“, сотрудники полиции провели проверку и установили водителя автобуса. Он был привлечен к административной ответственности. В качестве наказания ему назначен штраф в размере полутора тысяч рублей».
Любителей прокатиться на санках за машиной не остановить, даже если снега почти нет. В Чите это сделали с огоньком, высекая искры по асфальту. Инспекторы шоу тоже оценили. Программа «Главная дорога» призывает участников дорожного движения снимать лихачей и наказывать. Нарушать станет не выгодно, если каждый будет знать, что рядом едет тот, кому не все равно.
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