На российских дорогах появились попрошайки на дорогих иномарках

На выезде с заправки у машины с открытым капотом человек голосует проезжающим мимо автомобилям. Это может быть в самом деле попавший в беду гражданин, а может оказаться, что это премьера придорожного театра мошенников, где главный персонаж — приличный гражданин на дорогой иномарке, но без наличных денег.
Артист спокойно начинает спектакль и рассказывает, как отдал инспекторам 24 тысячи за пересечение встречной полосы, поэтому не на что заправиться. Алексей Мутовкин сам не заметил, как попался на уловку аферистов и отдал 1200 рублей.
Алексей Мутовкин, обманутый водитель: «Возможно, человек действительно попал в беду, я решил ему помочь».
Другой аферист, у которого якобы сломалась иномарка, просил денег на эвакуатор. Кристина Панасюк поверила.
Кристина Панасюк, обманутый водитель: «Пожалела человека, 5 тысяч ему дала на эвакуатор. Он обещал, что позже деньги переведет, номер телефона взял».
Совершенно добровольно люди раздают деньги проходимцам респектабельного вида и на приличных машинах. На Руси мошенниками называли вовсе не обманщиков или воров, так величали мастеров по изготовлению мошны, то есть кошельков, поэтому более подходящее слово — шаромыжник, оно образовано от французского cher ami, что переводится как «дорогой друг». Так в 1812 году отступающие голодные французы обращались к русским, когда попрошайничали.
Особо жадные шаромыжники не стесняются и переезжают с точки на точку. Их тон заметно меняется, когда их узнают или предлагают подвезти до дома, где деньги лежат. Если вы не психолог и не можете наверняка отличить афериста от попавшего в беду водителя, поможет камера. Мошенники не любят, когда их снимают.
Если у человека действительно случилась на дороге беда, он предъявит документы, позволит сфотографировать и его самого, и его машину, не испугается ни камеры, ни вопросов, но нужны ему, вероятно, будут трос или бензин, а не деньги. Подробности — в программе «Главная дорога».
Алексей Мутовкин, обманутый водитель: «Возможно, человек действительно попал в беду, я решил ему помочь».
Другой аферист, у которого якобы сломалась иномарка, просил денег на эвакуатор. Кристина Панасюк поверила.
Кристина Панасюк, обманутый водитель: «Пожалела человека, 5 тысяч ему дала на эвакуатор. Он обещал, что позже деньги переведет, номер телефона взял».
Совершенно добровольно люди раздают деньги проходимцам респектабельного вида и на приличных машинах. На Руси мошенниками называли вовсе не обманщиков или воров, так величали мастеров по изготовлению мошны, то есть кошельков, поэтому более подходящее слово — шаромыжник, оно образовано от французского cher ami, что переводится как «дорогой друг». Так в 1812 году отступающие голодные французы обращались к русским, когда попрошайничали.
Особо жадные шаромыжники не стесняются и переезжают с точки на точку. Их тон заметно меняется, когда их узнают или предлагают подвезти до дома, где деньги лежат. Если вы не психолог и не можете наверняка отличить афериста от попавшего в беду водителя, поможет камера. Мошенники не любят, когда их снимают.
Если у человека действительно случилась на дороге беда, он предъявит документы, позволит сфотографировать и его самого, и его машину, не испугается ни камеры, ни вопросов, но нужны ему, вероятно, будут трос или бензин, а не деньги. Подробности — в программе «Главная дорога».
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