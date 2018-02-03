Приступ ярости: сибиряк ответит за изрубленную топором машину соседки

Люди из злости, ревности и мести бьют и калечат автомобили. Полиция предпочитает не вмешиваться, как это произошло в истории с новосибирским дровосеком.
Несколько месяцев страна наблюдает за конфликтом соседей, где главным аргументом оказался топор.
Олеся Чанцева, автомобилист: «Я просто увидела, как мою машину рубят топором. Выбежала, начали кидаться с топором на меня, причем кидался Андрей, размахивал топором, угрожал расправой».
Громкий скандал начался с дворовой ссоры из-за бродячей собаки. Олеся подкармливала пса, а соседки решили его прогнать. Когда перешли на крик, за Олесю вступился Павел Петров.
Павел Петров, участник конфликта: «Все-таки она моя девушка. И когда два взрослых человека плотной комплекции нападают, я думаю, что здесь выход очевиден. Телефоном размахивали. Телефон был отброшен просто мною в сторону».
У соседей — своя правда.
Татьяна Водяницкая, участница конфликта: «Он выхватил телефон, мне вот этим телефоном заехал по виску».
Похоже, мобильник отрикошетил в другую сторону.
Татьяна Титова, участница конфликта: «Он мне кинул в затылок телефон, рассек кожу».
На шум примчался Андрей Титов и вступился за маму, схватил топор и… порубил машину Олеси.
Татьяна Титова: «Он дома, но я ему не позволю ему интервью давать, потому что опять его идиотом выставят агрессивным, а он у меня вполне нормальный молодой человек».
По оценке экспертов, дровосек повредил машину на 85 тысяч рублей. В приступе ярости люди редко осознают, что месть машинам — это преступление.
Людмила Букалерова, доктор юридических наук, эксперт по уголовному праву: «Административная ответственность установлена за причинение ущерба до 5 тысяч рублей. Все, что свыше 5 тысяч рублей, уже охраняется уголовным кодексом. Это статья 167 УК РФ».
Когда Андрей Титов отказался оплачивать ремонт машины, Олеся обратились в полицию.
Олеся Чанцева, пострадавшая хозяйка машины: «Человек сознается, видеозаписи есть, ущерб есть. Мы все сделали для того, чтобы вопрос можно было решить в кратчайшие сроки. Но браться за это никто не хотел. Мне выдали отказ о возбуждении уголовного дела».
«Нет состава преступления», — обычно говорят в полиции и отправляют граждан разбираться в суд. Но без уголовного дела получить компенсацию сложно. Нужно настаивать, писать в прокуратуру. Запрос программы «Главная дорога» помог новосибирским полицейским взяться за дело.
Павел Детко, и. о. прокурора Ленинского района г. Новосибирска: «Заместитель прокурора поручил органам дознания возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ. Наказывается данное преступление лишением свободы на срок до 2 лет».
Олеся Чанцева настроена решительно: чтобы наказать виновника, она подала гражданский иск. Суд обязал Андрея Титова полностью возместить ущерб в размере 90 тысяч рублей.
Олеся Чанцева, автомобилист: «Я просто увидела, как мою машину рубят топором. Выбежала, начали кидаться с топором на меня, причем кидался Андрей, размахивал топором, угрожал расправой».
Громкий скандал начался с дворовой ссоры из-за бродячей собаки. Олеся подкармливала пса, а соседки решили его прогнать. Когда перешли на крик, за Олесю вступился Павел Петров.
Павел Петров, участник конфликта: «Все-таки она моя девушка. И когда два взрослых человека плотной комплекции нападают, я думаю, что здесь выход очевиден. Телефоном размахивали. Телефон был отброшен просто мною в сторону».
У соседей — своя правда.
Татьяна Водяницкая, участница конфликта: «Он выхватил телефон, мне вот этим телефоном заехал по виску».
Похоже, мобильник отрикошетил в другую сторону.
Татьяна Титова, участница конфликта: «Он мне кинул в затылок телефон, рассек кожу».
На шум примчался Андрей Титов и вступился за маму, схватил топор и… порубил машину Олеси.
Татьяна Титова: «Он дома, но я ему не позволю ему интервью давать, потому что опять его идиотом выставят агрессивным, а он у меня вполне нормальный молодой человек».
По оценке экспертов, дровосек повредил машину на 85 тысяч рублей. В приступе ярости люди редко осознают, что месть машинам — это преступление.
Людмила Букалерова, доктор юридических наук, эксперт по уголовному праву: «Административная ответственность установлена за причинение ущерба до 5 тысяч рублей. Все, что свыше 5 тысяч рублей, уже охраняется уголовным кодексом. Это статья 167 УК РФ».
Когда Андрей Титов отказался оплачивать ремонт машины, Олеся обратились в полицию.
Олеся Чанцева, пострадавшая хозяйка машины: «Человек сознается, видеозаписи есть, ущерб есть. Мы все сделали для того, чтобы вопрос можно было решить в кратчайшие сроки. Но браться за это никто не хотел. Мне выдали отказ о возбуждении уголовного дела».
«Нет состава преступления», — обычно говорят в полиции и отправляют граждан разбираться в суд. Но без уголовного дела получить компенсацию сложно. Нужно настаивать, писать в прокуратуру. Запрос программы «Главная дорога» помог новосибирским полицейским взяться за дело.
Павел Детко, и. о. прокурора Ленинского района г. Новосибирска: «Заместитель прокурора поручил органам дознания возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ. Наказывается данное преступление лишением свободы на срок до 2 лет».
Олеся Чанцева настроена решительно: чтобы наказать виновника, она подала гражданский иск. Суд обязал Андрея Титова полностью возместить ущерб в размере 90 тысяч рублей.
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