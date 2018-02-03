Искусство вождения: как выбраться из сугроба на легковушке

Застрять в снегу способна и легковая машина, и внедорожник. Транспорт может внезапно замести на дороге, но досаднее всего закопаться под окнами собственного дома. В этом случае придется взяться за лопату, расчистить пространство перед авто и откопать глушитель, чтобы не надышаться выхлопами.
Для начала нужно спустить давление в шинах примерно до одной атмосферы. Это увеличит пятно контакта — площадь опоры, автомобиль будет меньше проваливаться. Затем откопать глушитель и завести машину, после чего приготовить площадку по ходу движения, чтобы не оторвать бампер. Трогаться следует мягко аккуратно на прямых колесах, накатывая дорожку вперед-назад, отпускать сцепление, плавно катиться вперед, быстро включить заднюю и чуть-чуть сдавать назад.
На автомате, удерживая тормоз, нужно включить драйв и плавно нажать педаль газа. Машина тронется, проедет сколько возможно, затем надо снова на нажать тормоз, при нажатом тормозе включить заднюю и так раскачивать автомобиль. Образуется накатанная дорожка. Как только машина начала уверенно двигаться вперед, можно чуть-чуть подбуксовывать, чтобы протектор очистился от снега.
Самое главное — резко не газовать. Когда удастся выбраться, нужно обязательно подкачать колеса. Программа «Главная дорога» советует не буксовать в глубоком снегу и помнить: тише едешь — дальше будешь.
На автомате, удерживая тормоз, нужно включить драйв и плавно нажать педаль газа. Машина тронется, проедет сколько возможно, затем надо снова на нажать тормоз, при нажатом тормозе включить заднюю и так раскачивать автомобиль. Образуется накатанная дорожка. Как только машина начала уверенно двигаться вперед, можно чуть-чуть подбуксовывать, чтобы протектор очистился от снега.
Самое главное — резко не газовать. Когда удастся выбраться, нужно обязательно подкачать колеса. Программа «Главная дорога» советует не буксовать в глубоком снегу и помнить: тише едешь — дальше будешь.
Комментарии