Квартирный вопрос <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос 0+
    •  
    Искусство вождения: как выбраться из сугроба на легковушке. Главная дорога. Школа вождения, автомобили, зима, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИскусство вождения: как выбраться из сугроба на легковушке

    Искусство вождения: как выбраться из сугроба на легковушке

    комментировать
    Искусство вождения: как выбраться из сугроба на легковушке

    Искусство вождения: как выбраться из сугроба на легковушке

    Искусство вождения: как выбраться из сугроба на легковушке

      Застрять в снегу способна и легковая машина, и внедорожник. Транспорт может внезапно замести на дороге, но досаднее всего закопаться под окнами собственного дома. В этом случае придется взяться за лопату, расчистить пространство перед авто и откопать глушитель, чтобы не надышаться выхлопами.

      Для начала нужно спустить давление в шинах примерно до одной атмосферы. Это увеличит пятно контакта — площадь опоры, автомобиль будет меньше проваливаться. Затем откопать глушитель и завести машину, после чего приготовить площадку по ходу движения, чтобы не оторвать бампер. Трогаться следует мягко аккуратно на прямых колесах, накатывая дорожку вперед-назад, отпускать сцепление, плавно катиться вперед, быстро включить заднюю и чуть-чуть сдавать назад.

      На автомате, удерживая тормоз, нужно включить драйв и плавно нажать педаль газа. Машина тронется, проедет сколько возможно, затем надо снова на нажать тормоз, при нажатом тормозе включить заднюю и так раскачивать автомобиль. Образуется накатанная дорожка. Как только машина начала уверенно двигаться вперед, можно чуть-чуть подбуксовывать, чтобы протектор очистился от снега.

      Самое главное — резко не газовать. Когда удастся выбраться, нужно обязательно подкачать колеса. Программа «Главная дорога» советует не буксовать в глубоком снегу и помнить: тише едешь — дальше будешь.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru