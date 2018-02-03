Посол РФ призвал американцев помнить о былом братстве по оружию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия будет противостоять попыткам искажать события Второй мировой.
Выступая на вечере по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве, дипломат подчеркнул, что победа на Волге стала переломным моментом не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой. Юбилей Сталинградской битвы, по словам посла, имеет особое значение как символ надежды и самоотверженности.
При этом Антонов напомнил, что в годы Второй мировой Россия и США были объединены в борьбе с общим врагом, и призвал «сохранить историческую память для будущих поколений».
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Сплоченность наших народов помогла победить фашизм. Сегодня предпринимаются попытки предать забвению героические страницы российско-американского союзничества. Мы этого не допустим. Будем делать все, чтобы сохранить историческую память для будущих поколений. Бесценный опыт единства и братства по оружию нужен и в наши дни перед лицом такой опасной угрозы, как терроризм».
Также дипломат назвал священным долгом сохранение памяти о тех, «кто положил свою жизнь на алтарь общей Победы над врагом», и подчеркнул, что РФ будет решительно противостоять попыткам исказить события Второй мировой и перечеркнуть подвиг Солдата-освободителя, передает ТАСС.
При этом Антонов напомнил, что в годы Второй мировой Россия и США были объединены в борьбе с общим врагом, и призвал «сохранить историческую память для будущих поколений».
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Сплоченность наших народов помогла победить фашизм. Сегодня предпринимаются попытки предать забвению героические страницы российско-американского союзничества. Мы этого не допустим. Будем делать все, чтобы сохранить историческую память для будущих поколений. Бесценный опыт единства и братства по оружию нужен и в наши дни перед лицом такой опасной угрозы, как терроризм».
Также дипломат назвал священным долгом сохранение памяти о тех, «кто положил свою жизнь на алтарь общей Победы над врагом», и подчеркнул, что РФ будет решительно противостоять попыткам исказить события Второй мировой и перечеркнуть подвиг Солдата-освободителя, передает ТАСС.
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