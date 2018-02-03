Украинцев предупредили о резком подорожании газа с 1 апреля

Стоимость газа на Украине может увеличиться на 62%.
Отмечается, что стоимость топлива для населения с 1 апреля 2018 года может увеличиться до 8030 гривен за тысячу кубометров (с нынешних 4942 гривен).
При этом, как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на анализ проекта финансового плана «Нафтогаза», проведенного Минфином Украины, с октября газ может подорожать еще сильнее. Цена может вырасти на 73% по сравнению с действующей.
Также в анализе говорится, что газ мог подорожать на 17% уже с 1 января, если бы правительство выполнило соответствующее постановление.
Напомним, в конце прошлого года Пётр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у РФ. При этом в «Нафтогазе» назвали цену российского газа привлекательной, отметив, что в 2018 году Украина «будет выбирать минимальные объемы».
При этом, как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на анализ проекта финансового плана «Нафтогаза», проведенного Минфином Украины, с октября газ может подорожать еще сильнее. Цена может вырасти на 73% по сравнению с действующей.
Также в анализе говорится, что газ мог подорожать на 17% уже с 1 января, если бы правительство выполнило соответствующее постановление.
Напомним, в конце прошлого года Пётр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у РФ. При этом в «Нафтогазе» назвали цену российского газа привлекательной, отметив, что в 2018 году Украина «будет выбирать минимальные объемы».
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