Биатлонисты Шипулин и Черезов присоединились к «Команде Путина»

Олимпийский чемпион Антон Шипулин и трехкратный чемпион мира Иван Черезов объявили, что присоединяются к движению «Команда Путина» (Putin Team).
Вы все прекрасно знаете, что даже в личном виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами в эстафетах, к которым я всегда трепетно отношусь не только на соревнованиях, но и в жизни. Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team — это моя команда. Это мой выбор. Я в PutinTeam!#PutinTeam #КомандаПутина
Владимир Путин — сильнейший геополитик. И это не только мое мнение, достаточно посмотреть на отношение мировых лидеров. Взять, например, Сирию. Но дело не только в геополитике. Когда он возглавил Россию … это был край пропасти. Разгул бандитизма, невыплаты зарплат годами. Посмотрите сегодня на армию России. Ведь гордость берет. А Олимпиада в Сочи2014! У меня, как профессионального спортсмена, особенная гордость на этот счет. Это был Уровень! И мы победили! Именно поэтому я вступаю в #PutinTeam и искренне поддерживаю нашего Президента на #Выборы2018! #PutinTeam #КомандаПутина
Напомним, в начале ноября о создании общественного движения в поддержку российского президента объявил Александр Овечкин. Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» подчеркнул, что всегда поддерживал Владимира Путина, и призвал создать одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию».
К движению уже присоединилось множество знаменитых спортсменов, в том числе хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, прыгунья с шестом Елена Исинбаева, фигурист Евгений Плющенко и другие.
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