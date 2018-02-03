Плющенко пожелал российским спортсменам «разорвать» соперников на Олимпиаде

Евгений Плющенко назвал участие в Олимпийских играх мечтой всей жизни, которую нельзя отбирать.
Знаменитый фигурист отметил, что спортсмены тренируются с четырех лет и далеко не каждому из них выпадает шанс выступить на Олимпиаде.
Также двукратный олимпийский чемпион пожелал россиянам удачи на Играх в Пхёнчхане, отметив, что они будут защищать честь своей страны даже выступая в нейтральном статусе, передает ТАСС.
Евгений Плющенко: «В душе мы отстаиваем нашу страну, и, как бы там ни было — нейтральная история — все равно это российские спортсмены. И вот было бы здорово, конечно, чтобы наши сейчас взяли и вот прямо разорвали их. Вот это было бы здорово».
Напомним, в начале декабря исполком МОК из-за допингового скандала дисквалифицировал ОКР и отстранил сборную России от Олимпиады. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам. Выступать им придется под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
Кроме того, в этом году МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских атлетов, не замешанных в допинговом скандале. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах, и разрешил им принять участие в Играх в Пхёнчхане.
Также двукратный олимпийский чемпион пожелал россиянам удачи на Играх в Пхёнчхане, отметив, что они будут защищать честь своей страны даже выступая в нейтральном статусе, передает ТАСС.
Евгений Плющенко: «В душе мы отстаиваем нашу страну, и, как бы там ни было — нейтральная история — все равно это российские спортсмены. И вот было бы здорово, конечно, чтобы наши сейчас взяли и вот прямо разорвали их. Вот это было бы здорово».
Напомним, в начале декабря исполком МОК из-за допингового скандала дисквалифицировал ОКР и отстранил сборную России от Олимпиады. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам. Выступать им придется под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
Кроме того, в этом году МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских атлетов, не замешанных в допинговом скандале. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах, и разрешил им принять участие в Играх в Пхёнчхане.
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