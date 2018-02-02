Пьяные участники корпоратива выпали из окна в Москве

Двух мужчин госпитализировали после корпоративной вечеринки на
северо-востоке Москвы.
Инцидент произошел в одном из бизнес-центров на улице Академика Королёва. Нетрезвые мужчины в разгар вечеринки выпали из окна второго этажа.
Пострадавшие участники корпоратива попали в больницу с переломами ног, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавшие участники корпоратива попали в больницу с переломами ног, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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