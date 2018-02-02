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    Пьяные участники корпоратива выпали из окна в Москве

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    Пьяные участники корпоратива выпали из окна в Москве

    Пьяные участники корпоратива выпали из окна в Москве

    Двух мужчин госпитализировали после корпоративной вечеринки на северо-востоке Москвы.

    Инцидент произошел в одном из бизнес-центров на улице Академика Королёва. Нетрезвые мужчины в разгар вечеринки выпали из окна второго этажа.

    Пострадавшие участники корпоратива попали в больницу с переломами ног, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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