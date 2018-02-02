Кадыров призвал ввести уголовную ответственность за искажение правды о ВОВ

Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения. Вечная слава Героям!