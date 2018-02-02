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    Кадыров призвал ввести уголовную ответственность за искажение правды о ВОВ

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    Кадыров призвал ввести уголовную ответственность за искажение правды о ВОВ

    Кадыров призвал ввести уголовную ответственность за искажение правды о ВОВ

    Глава Чечни заявил о необходимости привлекать к уголовной ответственности тех, кто умышленно искажает правду о Великой Отечественной войне.

    Также Рамзан Кадыров в своем Twitter напомнил о подвиге участников Сталинградской битвы, 75-летие со дня окончания которой сегодня отмечали в России.



    Кроме того, Кадыров отметил, что на Мамаевом кургане увековечено имя чеченца и Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова, уничтожившего 920 фашистов.

    Надо сказать, что ранее о необходимости введения наказания за искажение правды о Великой Отечественной не раз говорили в Госдуме. Так, представители КПРФ предлагали ввести штрафы в размере до 300 тыс. рублей за оскорбление чувств ветеранов.

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