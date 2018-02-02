Кадыров призвал ввести уголовную ответственность за искажение правды о ВОВ

Глава Чечни заявил о необходимости привлекать к уголовной ответственности тех, кто умышленно искажает правду о Великой Отечественной войне.
Также Рамзан Кадыров в своем Twitter напомнил о подвиге участников Сталинградской битвы, 75-летие со дня окончания которой сегодня отмечали в России.
Кроме того, Кадыров отметил, что на Мамаевом кургане увековечено имя чеченца и Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова, уничтожившего 920 фашистов.
Надо сказать, что ранее о необходимости введения наказания за искажение правды о Великой Отечественной не раз говорили в Госдуме. Так, представители КПРФ предлагали ввести штрафы в размере до 300 тыс. рублей за оскорбление чувств ветеранов.
Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения. Вечная слава Героям!— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 2 февраля 2018 г.
Кроме того, Кадыров отметил, что на Мамаевом кургане увековечено имя чеченца и Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова, уничтожившего 920 фашистов.
Надо сказать, что ранее о необходимости введения наказания за искажение правды о Великой Отечественной не раз говорили в Госдуме. Так, представители КПРФ предлагали ввести штрафы в размере до 300 тыс. рублей за оскорбление чувств ветеранов.
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