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    Футболисты «Тосно» отказались играть из-за долгов по зарплате

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    Футболисты «Тосно» отказались играть из-за долгов по зарплате

    Футболисты «Тосно» отказались играть <nobr>из-за</nobr> долгов по зарплате

    Игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность до погашения всех долгов по зарплате.

    Как сообщил глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, спортсмены обратились в профсоюз и палату по разрешению споров.

    При этом Зотов подчеркнул, что пока не знает, когда в «Тосно» начнутся выплаты, передает РИА Новости.

    В свою очередь гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что впервые слышит о том, что игроки команды приостановили трудовую деятельность до погашения всех долгов, сообщает ТАСС.

    Отметим, что сейчас «Тосно» находится на сборе в Турции. 3 февраля команда должна провести матч с курским «Авангардом».

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