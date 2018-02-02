Футболисты «Тосно» отказались играть из-за долгов по зарплате

Игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность до погашения всех долгов по зарплате.
Как сообщил глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, спортсмены обратились в профсоюз и палату по разрешению споров.
При этом Зотов подчеркнул, что пока не знает, когда в «Тосно» начнутся выплаты, передает РИА Новости.
В свою очередь гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что впервые слышит о том, что игроки команды приостановили трудовую деятельность до погашения всех долгов, сообщает ТАСС.
Отметим, что сейчас «Тосно» находится на сборе в Турции. 3 февраля команда должна провести матч с курским «Авангардом».
При этом Зотов подчеркнул, что пока не знает, когда в «Тосно» начнутся выплаты, передает РИА Новости.
В свою очередь гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что впервые слышит о том, что игроки команды приостановили трудовую деятельность до погашения всех долгов, сообщает ТАСС.
Отметим, что сейчас «Тосно» находится на сборе в Турции. 3 февраля команда должна провести матч с курским «Авангардом».
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