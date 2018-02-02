Театр комедии раздает петербуржцам «Бешеные деньги»

В наступающие выходные легендарная труппа покажет театралам одну из самых известных пьес Александра Островского.

«Бешеные деньги» не ставились на этой сцене 30 лет. Сюжет хотя отчасти и напоминает «Бесприданницу», но развивается по закону совсем другого жанра — комедии. Как считает художественный руководитель театра Татьяна Казакова, здесь все положения драмы поданы в острокомедийном ключе. Кроме того, премьерный спектакль сможет продолжить сатирические традиции театра.



На подмостках стилизована эпоха 70-х годов XIX века, когда появилась пьеса. Однако всё, что происходит на сцене, актуально и сегодня. Легкомысленная красавица ищет богатого мужа, готового швырнуть миллионы. В ее жизни не мог не появиться золотопромышленник и жестокий обман.



В премьерной постановке заняты звезды Театра комедии Ирина Мазуркевич и Сергей Русскин. А главную пару составили молодые артисты Дария Лятецкая и Александр Матвеев.