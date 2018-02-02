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    Правозащитник из Сыктывкара обжаловал запрет фильма «Смерть Сталина»

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    Правозащитник из Сыктывкара обжаловал запрет фильма «Смерть Сталина»

    Правозащитник из Сыктывкара обжаловал запрет фильма «Смерть Сталина»

    Правозащитник из Сыктывкара Эрнест Мезак обжаловал решение Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина».

    Правозащитник подал иск в Сыктывкарский городской суд. Эрнест Мезак заявляет, что Министерство культуры РФ, запретив к просмотру комедию «Смерть Сталина», нарушило положение 10-й статьи Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнения и право получать информацию культурно-развлекательного характера.

    Как сообщил правозащитник «Эху Москвы», положение о выдаче прокатных удостоверений, на которое ссылается Минкульт, «неприменимо в данной ситуации».

    Эрнест Мезак, правозащитник: «Этот документ разрешает отзывать удостоверения, только когда прокат уже начался. Кроме того, основанием для отзыва должно быть наличие в фильме информации, распространение которой запрещается российским законодательством».

    Правозащитник отмечает, что у ведомства не было «никаких достоверных сведений о том, что фильм содержит запрещенную информацию», так как фильм был направлен на дополнительную экспертизу.

    После после отзыва прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина» в Минкульте заявили, что ни о какой цензуре речи не идет. Глава министерства Владимир Мединский подчеркнул, что «есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней» и что «многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».

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