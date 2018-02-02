Дольщики ЖК в Ленобласти грозятся разбить палаточный лагерь рядом со скандальным долгостроем

Во Всеволожске в микрорайоне «Южный» представители правительства 47-го региона вместе с застройщиком и дольщиками попытались разобраться, какие перспективы ожидают покупателей квартир в жилом комплексе «Радужный».

16-этажные корпуса квартала должны были начать сдавать еще в 2016-м, однако и сейчас вопрос с передачей ключей остается открытым. На собраниях чиновники и застройщик уже не раз называли новые более поздние даты. При этом большинство квадратных метров в многоэтажках были проданы еще несколько лет назад.



Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, сегодня некоторые дольщики «Радужного» грозились взять в заложники главного инженера компании-застройщика, если он не добьется от гендиректора организации приезда на собрание. Ведь сейчас ключевой вопрос — финансирование, которое поможет активизировать процесс на стройке.



Все хотели знать главное — где деньги? Подлили масло в огонь и представители областного правительства, рассказавшие дольщикам, сколько средств на самом деле собрал с них застройщик, и на что этих миллиардов должно было хватить.



Михаил Москвин, вице-губернатор Ленинградской области: «Финансированием эта стройка обеспечена. Деньги собраны, деньги есть. На эти деньги нужно только строить».



Интересно, что проблемы у дольщиков ЖК «Радужный» и фактически соседнего комплекса «Олимп» того же застройщика начались после жалоб других жителей микрорайона. По мнению обитателей окружающих зданий, застройщик высоковато задрал свои архитектурные амбиции.



Вскоре выяснилось: в «Олимпе» и «Радужном» высота и общая площадь, действительно, в полтора раза превышают требования всеволожских ПЗЗ и другие нормативы. Смысл объяснений местной администрации, которая и согласовывала компании «Главстройкомплекс» проектную и другую документацию, можно свести к емкому междометию «ой».



Застройщику комитет по градостроительству и архитектуре тогда предложил за индульгенцию возвести несколько социальных объектов: садики, школу. С этим тоже возникли трудности, но на «Олимпе» процесс сдачи по воле свыше был запущен. А вот у «Радужного» и сегодня нет даже строительной готовности. Даже в тех зданиях, контур которых закончен. Там, где дома зависли на половине проектных этажей ситуация в комментариях вообще не нуждается.



Поэтому главный инженер застройщика тщетно доказывал сегодня, что работы идут бодро, и к концу месяца в нескольких корпусах устранят все замечания ведомств, препятствующих сдаче домов в эксплуатацию.



Таким образом, дольщики сегодня с собрания уходили с мыслями о создании палаточного лагеря возле стройки. В «Южном» пока зима, но проблема, похоже, доживет до лета в не слишком изменившемся виде. Над перспективами «Радужного» всё больше сгущаются тяжелые тучи недостроя, а то и банкротства застройщика. Слухи о блокировке его счетов красочно дополняют официальные заявления, что средства на завершение работ компания надеется заработать, распродавая непрофильное имущество.