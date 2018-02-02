В Петербурге обезврежена банда подпольных оружейников

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали преступную группу, изготавливавшую и хранившую оружие и боеприпасы.

О задержании участников группировки сегодня сообщила пресс-служба ФСБ. Обыски прошли по нескольким адресам. В квартирах подозреваемых оперативники натолкнулись на арсенал.



Изъято огнестрельное оружие, в том числе револьверы, а также детали для их изготовления. Кроме того, организаторы криминального бизнеса располагали боеприпасами и компонентами взрывных устройств.



О личностях фигурантов уголовного дела ничего не известно. По данным информагентств, среди задержанных — бывший сотрудник правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос об избрании подпольным оружейникам меры пресечения.