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    В Петербурге обезврежена банда подпольных оружейников. Санкт-Петербург, ФСБ, задержание, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге обезврежена банда подпольных оружейников

    В Петербурге обезврежена банда подпольных оружейников

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    В Петербурге обезврежена банда подпольных оружейников

    В Петербурге обезврежена банда подпольных оружейников

      Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали преступную группу, изготавливавшую и хранившую оружие и боеприпасы.

      О задержании участников группировки сегодня сообщила пресс-служба ФСБ. Обыски прошли по нескольким адресам. В квартирах подозреваемых оперативники натолкнулись на арсенал.

      Изъято огнестрельное оружие, в том числе револьверы, а также детали для их изготовления. Кроме того, организаторы криминального бизнеса располагали боеприпасами и компонентами взрывных устройств.

      О личностях фигурантов уголовного дела ничего не известно. По данным информагентств, среди задержанных — бывший сотрудник правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос об избрании подпольным оружейникам меры пресечения.

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