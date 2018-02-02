На Украине найден мертвым начальник ядерной безопасности Запорожской АЭС

Начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС Сергей Климов найден мертвым в украинском городе Энергодаре.
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Как сообщают украинское информагентство УНИАН, по предварительным данным, Климов совершил самоубийство.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Подробности не уточняются.
Отмечается, что Сергею Климову было 62 года.
Запорожская АЭС считается крупнейшей атомной станцией в Европе. Расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Подробности не уточняются.
Отмечается, что Сергею Климову было 62 года.
Запорожская АЭС считается крупнейшей атомной станцией в Европе. Расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины.
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