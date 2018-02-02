Петля времени: почему во всем мире из года в год отмечают День сурка

Что день грядущий нам готовит? А может следующий день — это лишь повторение предыдущего. Почему день сурка по-прежнему любим во всем мире?

1977 НТВ

психология

Но вот уже 25 лет — после выхода фильма «День сурка» — этот термин используют и психологи, и философы, описывая концепции «повторяющейся, монотонной и рутинной жизни индивидуума».



Корреспондент НТВ Алексей Прокин, который и сам часто замечает у себя такие симптомы, — о тех людях, у которых 365 раз в году сплошной «день сурка».



И такая дребедень каждый день: запылится то тюлень, то олень. Татьяна Скребцова — смотритель Дарвиновского музея. В петлю времени она попала, переехав в Москву к детям с Урала. Амбиции остались в прошлом. Так что путь от учителя до директора школы, путь от ассистента кафедры до декана факультета она теперь проходит лишь в своих воспоминаниях. Для этой работы нужны только стул и хорошее настроение.



Игорь Балакин встал в позу три года назад. И так как соотношение девушек и юношей в художественной мастерской пять к одному, натурщик теперь может работать еще и настройщиком тонких струн женской души.



Улица, фонарь, аптека. И снова аптека, улица фонарь. Опять эта улица, этот фонарь и эта аптека. Даже в журналистике пути на работу неисповедимы, превращая жизнь в один бесконечный день. Мир меняется, и каждый день мы спешим на работу, на улицу академика Королёва, чтобы рассказать об этом зрителям. И здесь можно было бы порассуждать над тем, какую свободу дает профессия журналиста, но время ежедневных выпусков новостей на НТВ остается неизменным. Как и время летучки. Как и те слова, которыми редактор эту летучку начинает.



Перед шеф редактором НТВ Владимиром Смолевым и командой каждый день ставится задача построить идеальный информационный день. Но вокруг, во всяком случае на работе, уже много лет ничего не меняется.



Как заставить рутину стать интересной — вот о чем думают информационщики, собираясь в ньюсруме для мозгового штурма. Этим людям всегда чего-то не хватает: зимой — лета, осенью — весны, утром — тем для сюжетов. Но каждый раз они находят новый поворот, чтобы, когда часы пробьют семь вечера, ведущие смогли произнести: «Здравствуйте, это программа „Сегодня“». Подробнее — в репортаже НТВ.