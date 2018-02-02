В ЦИК назвали счета Грудинина в Швейцарии и Австрии недоразумением

Сегодня стало известно, что у Центризбиркома появились дополнительные вопросы к кандидату от КПРФ Павлу Грудинину. Выяснилось, что не все его счета в Швейцарии и Австрии закрыты.
Впрочем, в ЦИК не исключают, что это всего лишь недоразумение. Какую реакцию вызвала эта новость у соперников по предвыборной гонке, узнал корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин сегодня неожиданно снова появился в ЦИК, и уже на выходе атаковавшие его журналисты узнали, что у бизнесмена никаких проблем со счетами нет. Но позже выяснилось, что доверенным лицам была посвящена лишь часть беседы с членами Центризбиркома.
12 января Павла Грудинина зарегистрировали кандидатом в президенты. А 8 января он предоставил ЦИК одновременно два документа: уведомление о том, что не имеет наличных и других ценностей в иностранных банках, и второй — изменения о размере и источниках доходов. Как раз в последнем документе, в графе «иные ценные бумаги» обнаружились несколько вкладов в венском офисе банка Лихтенштейна. Журналисты тут же бросились подсчитывать, сколько это будет в миллионах или миллиардах.
Позже сам Грудинин объяснял, что деньги действительно его. Миллиардов там, конечно же, нет — речь идет лишь о миллионах, которые были отложены, по его словам, на лечение матери и сестры. А все счета будут закрыты в ближайшие дни. И вот сегодня, спустя еще полмесяца, стало известно, что «не до конца закрытые счета» у Павла Грудинина есть не только в Австрии, но и в Швейцарии.
Николай Булаев, зампредседателя ЦИК РФ: «Есть два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты, и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты или, может быть, не закрыты. Я не знаю, не готов обсуждать. Павел Николаевич (Грудинин) обещал все представить сегодня-завтра».
Слухи о проблемах Грудинина вызвали бурную реакцию у его конкурента.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, кандидат на пост президента РФ: «Сразу не сказал вообще про счета. Потом он переписывает декларацию и говорит, что есть, но не все счета называет и все скрывает. И все еще ЦИК не может с ним разобраться. Таких людей и близко подпускать! Он и директором совхоза не должен оставаться!»
На самом деле, специалисты допускают, что наши граждане могут открывать счета в зарубежных банках. Но при этом обязаны информировать налоговые органы — как о движении средств, так и о закрытии счетов.
Дмитрий Сатин, Федеральная налоговая служба РФ: «В случае, если расчетный счет, открытый в иностранном банке, закрыт в течении года, следовательно, отчет о движении денежных средств предоставляется одновременно с уведомлением о закрытии. Все это предоставляется в налоговый орган в течении одного месяца».
Единственный нюанс в том, что по закону кандидат должен представить в ЦИК справку об отсутствии счетов и финансовых инструментов за границей на момент регистрации.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин сегодня неожиданно снова появился в ЦИК, и уже на выходе атаковавшие его журналисты узнали, что у бизнесмена никаких проблем со счетами нет. Но позже выяснилось, что доверенным лицам была посвящена лишь часть беседы с членами Центризбиркома.
12 января Павла Грудинина зарегистрировали кандидатом в президенты. А 8 января он предоставил ЦИК одновременно два документа: уведомление о том, что не имеет наличных и других ценностей в иностранных банках, и второй — изменения о размере и источниках доходов. Как раз в последнем документе, в графе «иные ценные бумаги» обнаружились несколько вкладов в венском офисе банка Лихтенштейна. Журналисты тут же бросились подсчитывать, сколько это будет в миллионах или миллиардах.
Позже сам Грудинин объяснял, что деньги действительно его. Миллиардов там, конечно же, нет — речь идет лишь о миллионах, которые были отложены, по его словам, на лечение матери и сестры. А все счета будут закрыты в ближайшие дни. И вот сегодня, спустя еще полмесяца, стало известно, что «не до конца закрытые счета» у Павла Грудинина есть не только в Австрии, но и в Швейцарии.
Николай Булаев, зампредседателя ЦИК РФ: «Есть два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты, и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты или, может быть, не закрыты. Я не знаю, не готов обсуждать. Павел Николаевич (Грудинин) обещал все представить сегодня-завтра».
Слухи о проблемах Грудинина вызвали бурную реакцию у его конкурента.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, кандидат на пост президента РФ: «Сразу не сказал вообще про счета. Потом он переписывает декларацию и говорит, что есть, но не все счета называет и все скрывает. И все еще ЦИК не может с ним разобраться. Таких людей и близко подпускать! Он и директором совхоза не должен оставаться!»
На самом деле, специалисты допускают, что наши граждане могут открывать счета в зарубежных банках. Но при этом обязаны информировать налоговые органы — как о движении средств, так и о закрытии счетов.
Дмитрий Сатин, Федеральная налоговая служба РФ: «В случае, если расчетный счет, открытый в иностранном банке, закрыт в течении года, следовательно, отчет о движении денежных средств предоставляется одновременно с уведомлением о закрытии. Все это предоставляется в налоговый орган в течении одного месяца».
Единственный нюанс в том, что по закону кандидат должен представить в ЦИК справку об отсутствии счетов и финансовых инструментов за границей на момент регистрации.
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