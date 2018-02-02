Киев намерен ввести санкции против артистов, выступающих в России

Поклонники украинской эстрады в России в скором времени могут лишиться концертов своих любимых артистов. В Киеве предложили ввести санкции против музыкантов, которые ездят на гастроли в РФ.

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Гастроли украинских артистов в России — это вопрос не культуры, а национальной безопасности заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, представляя новый проект закона в Раде. По его словам, все украинские артисты, выступающие с концертами в стране-агрессоре, несут для Киева потенциальную опасность. И теперь на них надо найти управу.



Вячеслав Кириленко, вице-премьер правительства Украины: «Гибридная война Российской Федерации против Украины включает также и использование наших звезд в своих целях. Что и имеет место быть. Государство должно регулировать этот процесс».



Для начала все артисты, захотевшие выступить в России, должны будут сообщать о месте, времени, поводе и причине гастролей не менее чем за 10 дней в Службу безопасности Украины. После этого артиста или группу занесут в специально созданный реестр гастролеров, которые осуществляют концертную деятельность на территории государства-агрессора. Ну и «вишенкой на торте» станут титры «Этот артист гастролирует на территории государства-агрессора», которыми обяжут сопровождать трансляции «предателей» на украинском телевидении.



Но клеймо «предателей национальных интересов» — это еще не все. Украинские власти будут облагать таких артистов 20-процентным налогом. Причем этот сбор коснется не только сольных концертов, но всех, где хоть один номер представлен исполнителем из спецреестра. Выручку же предполагается отправлять на нужды Вооруженных сил Украины. На войне как на войне.



Меры, предусмотренные новым законом, сам вице-премьер назвал мягкими. Можно было бы вообще все запретить или сделать таких артистов изгоями, как в Штатах. Когда раньше карьеры в Голливуде рушились только из-за подозрений в симпатиях к коммунистам, а сейчас — из-за сексуальных домогательств.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.



