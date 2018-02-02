Житель Луги помог расчистить город от снега на внедорожнике

В соцсетях восхищаются находчивостью жителя Ленобласти, поспешившего на помощь коммунальным службам.
Он оборудовал внедорожник ковшом и самостоятельно вышел на уборку одной из городских улиц. Порыв самоотверженности зафиксировали на камеру мобильного телефона. Ролик набрал более 6 тысяч просмотров.
Кто находился за рулем тюнингованного автомобиля не сообщается. Но судя по тому, насколько уверенно водитель управляется с профессиональной техникой, местных коммунальщиков он выручает уже не первый раз.
Кто находился за рулем тюнингованного автомобиля не сообщается. Но судя по тому, насколько уверенно водитель управляется с профессиональной техникой, местных коммунальщиков он выручает уже не первый раз.
Комментарии