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    Художник написал шаржи на забывчивых пассажиров питерского метро. Санкт-Петербург, выставки и музеи, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХудожник написал шаржи на забывчивых пассажиров питерского метро

    Художник написал шаржи на забывчивых пассажиров питерского метро

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    Художник написал шаржи на забывчивых пассажиров питерского метро

    Художник написал шаржи на забывчивых пассажиров питерского метро

    Художник написал шаржи на забывчивых пассажиров питерского метро

      В музее петербургской подземки открылась выставка шаржей, которые расскажут посетителям, чем заканчиваются истории об оставленных предметах.

      Сатирические рисунки придумал художник Илья Тихомиров. На плакатах изображены и влюбленная пара (зайдя в вагон, они не вспомнили про торт), и рыбаки, уехавшие без рюкзака. На картинах нет никаких фантазий. Изображенные на карикатурах — реальные пассажиры, забывшие свои вещи в метро.

      Только в 2017 году станции метро в Петербурге закрывали более 600 раз. На платформах забывали и вставную челюсть в коробке, перевязанную бантом, и коляску с ребенком. Возможно, шаржи разместят не только в музее, но и в метро. Сейчас в администрации подземки обсуждают этот вопрос.

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