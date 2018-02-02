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    Среди высыпанного на обочину мусора нашли документы из петербургского суда. Ленинградская область, Санкт-Петербург, дороги, мусор, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСреди высыпанного на обочину мусора нашли документы из петербургского суда

    Среди высыпанного на обочину мусора нашли документы из петербургского суда

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    Среди высыпанного на обочину мусора нашли документы из петербургского суда

    Среди высыпанного на обочину мусора нашли документы из петербургского суда

    Среди высыпанного на обочину мусора нашли документы из петербургского суда

      В Красногвардейском районном суде выясняют, каким образом их документы оказались выброшены на дорогу.

      На обочине трассы во Всеволожском районе Ленинградской области среди пустых бутылок в горе мусора обнаружены телефонограммы Красногвардейского районного суда за 2010 год. Была опасность, что бумаги важные и содержат персональные данные. А такие документы, по правилам, должны быть утилизированы особым способом.

      Но в Красногвардейском районном суде успокоили, что данные телефонограммы никакой секретной информации не содержат. На несанкционированную свалку случайно наткнулись сотрудники ДПС, когда патрулировали дорогу к поселку имени Морозова.

      Судебные телефонограммы нашли накануне. Сегодня стихийная гора мусора ликвидирована. Дорожная служба уже обратилась в природоохранную прокуратуру для определения виновных в организации свалки. Свою проверку начали и в суде. Результаты обещают огласить на следующей неделе.

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