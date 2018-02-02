Среди высыпанного на обочину мусора нашли документы из петербургского суда

В Красногвардейском районном суде выясняют, каким образом их документы оказались выброшены на дорогу.

На обочине трассы во Всеволожском районе Ленинградской области среди пустых бутылок в горе мусора обнаружены телефонограммы Красногвардейского районного суда за 2010 год. Была опасность, что бумаги важные и содержат персональные данные. А такие документы, по правилам, должны быть утилизированы особым способом.



Но в Красногвардейском районном суде успокоили, что данные телефонограммы никакой секретной информации не содержат. На несанкционированную свалку случайно наткнулись сотрудники ДПС, когда патрулировали дорогу к поселку имени Морозова.



Судебные телефонограммы нашли накануне. Сегодня стихийная гора мусора ликвидирована. Дорожная служба уже обратилась в природоохранную прокуратуру для определения виновных в организации свалки. Свою проверку начали и в суде. Результаты обещают огласить на следующей неделе.