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    В Петербурге продлили арест виновнику смертельного ДТП с сотрудниками «Горэлектротранса». ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге продлили арест виновнику смертельного ДТП с сотрудниками «Горэлектротранса»

    В Петербурге продлили арест виновнику смертельного ДТП с сотрудниками «Горэлектротранса»

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    В Петербурге продлили арест виновнику смертельного ДТП с сотрудниками «Горэлектротранса»

    В Петербурге продлили арест виновнику смертельного ДТП с сотрудниками «Горэлектротранса»

      Несмотря на публичные извинения Александра Брежнева перед родственниками погибших, Невский районный суд оставил водителя Mercedes под стражей.

      Брежнев будет находиться под арестом ближайшие два месяца. Предполагаемый виновник аварии, в которой погибли четверо сотрудников «Горэлектротранса», заявил, что не отдавал отчета своим действиям. Александр Брежнев сказал, что не собирался покидать место ДТП, а просто находился в шоковом состоянии.

      По всей видимости, эмоциональное потрясение длилось двое суток. Именно столько времени потребовалось правоохранительным органам, чтобы разыскать водителя. Его вытащили из дивана в одной из квартир в поселке имени Тельмана.

      Напомним: страшная авария на пересечении Искровского проспекта и улицы Подвойского произошла в декабре 2017 года. По версии следствия, 25-летний Александр Брежнев сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

      От бара он успел отъехать на три километра, после чего, пытаясь проскочить перекресток на красный, столкнулся со служебным микроавтобусом.

      Четверо сотрудников «Горэлектротранса» погибли на месте. Пассажир иномарки Брежнева получил тяжелые травмы.

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