Россиянку задержали в Таиланде за хранение и отбеливание кораллов

20-летнюю туристку из России задержали в таиландской провинции Пхукет за хранение кораллов, ей грозит тюремное заключение или штраф.
По данным Phuket News, на россиянку Лилию Карманову пожаловался сосед, который увидел, как она пыталась отбелить кораллы с помощью специального средства в арендованном бунгало на пляже Карон.
Полицейские и сотрудники отдела морских и прибрежных ресурсов Таиланда приехали по вызову, но девушки в бунгало не оказалось. Однако внутри арендованной комнаты они нашли погруженные в отбеливатель кораллы. Позже девушку задержали. Сейчас Карманова находится под арестом в Провинциальном суде Пхукета.
Нарес Чупуенг, представитель отдела морских и прибрежных ресурсов: «Мы принесли кораллы в полицию Карона, так как обладать кораллами незаконно».
Россиянке грозит штраф в 20 тысяч бат (около 36 тысяч рублей) или тюремное заключение сроком до года.
В прошлом году в Таиланде произошла похожая история: власти королевства судили 53-летнюю россиянку Ольгу Смирнову за кормление экзотических рыбок на острове Рача-Яй в Андаманском море. Туристке грозил год тюрьмы. Чтобы выйти на свободу, женщине пришлось заплатить штраф 100 тысяч бат (около 170 тысяч рублей).
Полицейские и сотрудники отдела морских и прибрежных ресурсов Таиланда приехали по вызову, но девушки в бунгало не оказалось. Однако внутри арендованной комнаты они нашли погруженные в отбеливатель кораллы. Позже девушку задержали. Сейчас Карманова находится под арестом в Провинциальном суде Пхукета.
Нарес Чупуенг, представитель отдела морских и прибрежных ресурсов: «Мы принесли кораллы в полицию Карона, так как обладать кораллами незаконно».
Россиянке грозит штраф в 20 тысяч бат (около 36 тысяч рублей) или тюремное заключение сроком до года.
В прошлом году в Таиланде произошла похожая история: власти королевства судили 53-летнюю россиянку Ольгу Смирнову за кормление экзотических рыбок на острове Рача-Яй в Андаманском море. Туристке грозил год тюрьмы. Чтобы выйти на свободу, женщине пришлось заплатить штраф 100 тысяч бат (около 170 тысяч рублей).
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