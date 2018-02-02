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    В Подмосковье на трассе опрокинулась автоцистерна с углекислотой

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    • Фото: Ступино / vk.com
    В Подмосковье на трассе опрокинулась автоцистерна с углекислотой

    В Подмосковье на трассе опрокинулась автоцистерна с углекислотой

    В Подмосковье на трассе опрокинулась автоцистерна с углекислотой
  • Фото: Ступино / vk.com

    • Пробка длиной порядка четырех километров образовалась на федеральной трассе «Дон» в Московской области после опрокидывания автоцистерны MAN с углекислотой, перекрыта одна полоса движения.

    Инцидент произошел на 84-м километре трассы в Ступино, перевернулась автоцистерна с углекислотой. Утечку смывают водой, одна полоса перекрыта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

    В МЧС отмечают, что автоцистерна MAN опрокинулась на бок. На место ЧП прибыл эвакуатор, чтобы оттащить грузовик на обочину. К ликвидации последствий происшествия привлечены пять единиц техники, всего 15 человек.

    В ГИБДД по Московской области сообщили, что утечки содержимого не произошло.

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