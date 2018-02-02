Таксистам одного из интернет-агрегаторов Петербурга перестали платить за работу

Правоохранительные органы выясняют, почему два десятка водителей одной из диспетчерских компаний с осени не получают зарплату.

В полиции Петербурга приняли к рассмотрению коллективное заявление от десятков водителей одного из интернет-агрегаторов. Причина — многомесячная задержка зарплаты. Но, по мнению экспертов, шансов на получение долгов немного. Ведь интернет- посредник всего лишь связующее звено.



Фёдор Милованов, водитель такси: «В сентябре ничего не приходит, в октябре тоже ничего. Начал звонить, затем приехал в офис. Здесь мне сказали, что денег нет, но их планируют нам выдать».



В общей сложности, своих денег не досчитались не менее 200 человек. Кому-то должны 40 тысяч рублей, кому-то — 150 тысяч. Высказывать претензии головной компании, которая находится в Израиле и на российском рынке работает уже семь лет, бессмысленно. Полученные средства она давно перевела посреднику. И еще недавно с ним был диалог.



Исправить ситуацию директор компании попытался с помощью классической схемы кредитования: водители сейчас деньги не просят, получат их через два года с 12-процентной надбавкой. Согласились единицы. Остальные написали заявления в полицию и прокуратуру.



Практически никто не верит, что виной всему кризис и недостаточное количество заказов. Полгода назад всех принудительно перевели на новый тариф.



С каждой машины вместо 500 стали взимать полторы тысячи рублей — просто за использование установленного приложения. Тысяча водителей практически из ничего увеличивали прибыль директора на полтора миллиона рублей.



Сегодня директор компании всё-таки ответил за вопрос журналистов, почему закрыт офис и как происходит общение с водителями.



Олег Чанчиков, директор компании по оказанию услуг перевозки: «Офисы закрыты. Мы останавливаем бизнес, потому что мы не готовы и не хотим плодить больше долгов. К тому же мы не готовы платить за аренду. Мы не встречаемся с водителями. Каждый из них может отправить мне письмо по электронной почте или через „Почту России“. Всё регулируется ситуационно».



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Александра Щербы.