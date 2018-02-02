Мосгорсуд 5 февраля рассмотрит вопрос об освобождении врача-гематолога Мисюриной

Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу адвокатов
врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы в связи со смертью пациента, на ее арест до вступления приговора в законную силу.
В Мосгорсуде назвали дату рассмотрения апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в отношении Мисюриной. Слушание назначено на 5 февраля в 14:00, сообщили в Мосгорсуде.
Приговор Мисюриной вызвал широкий общественный резонанс. «Лига защиты врачей» разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал приговор в отношении врача «беспределом». В московской прокуратуре заявили, что следствие проводилось с нарушениями, а собранные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о виновности Елены Мисюриной.
«Чудовищной ошибкой» назвали приговор Мисюлиной и в мэрии Москвы. Крайнюю озабоченность выразил мэр Москвы Сергей Собянин, а его заместитель Леонид Печатников призвал все экспертное сообщество, воздержавшись от эмоций, проявить инициативу и помочь доктору.
Напомним, трагический инцидент, который привел к этому громкому разбирательству, произошел в 2013 году в частной клинике на Профсоюзной улице. По версии следствия, Мисюрина неправильно ввела иглу во время процедуры, что привело к повреждению сосудов, большой кровопотере и в конечном итоге гибели пациента. Но примечательно, что у скончавшегося мужчины было сразу три тяжелых болезни.
Уголовное дело в отношении медика было возбуждено в 2015 году. 22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал врача-гематолога Елену Мисюрину виновной «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента» в 2013 году, и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.
Приговор Мисюриной вызвал широкий общественный резонанс. «Лига защиты врачей» разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал приговор в отношении врача «беспределом». В московской прокуратуре заявили, что следствие проводилось с нарушениями, а собранные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о виновности Елены Мисюриной.
«Чудовищной ошибкой» назвали приговор Мисюлиной и в мэрии Москвы. Крайнюю озабоченность выразил мэр Москвы Сергей Собянин, а его заместитель Леонид Печатников призвал все экспертное сообщество, воздержавшись от эмоций, проявить инициативу и помочь доктору.
Напомним, трагический инцидент, который привел к этому громкому разбирательству, произошел в 2013 году в частной клинике на Профсоюзной улице. По версии следствия, Мисюрина неправильно ввела иглу во время процедуры, что привело к повреждению сосудов, большой кровопотере и в конечном итоге гибели пациента. Но примечательно, что у скончавшегося мужчины было сразу три тяжелых болезни.
Уголовное дело в отношении медика было возбуждено в 2015 году. 22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал врача-гематолога Елену Мисюрину виновной «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента» в 2013 году, и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.
Комментарии