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    Джигарханян выписался из больницы и будет лечиться дома

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    Джигарханян выписался из больницы и будет лечиться дома

    Джигарханян выписался из больницы и будет лечиться дома

    Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы и отправили на домашнее лечение.

    Как заявил источник ТАСС, артист сейчас находится дома. Ему назначено амбулаторное лечение.

    Источник: «Армен Борисович выписан из больницы, он находится дома. У него будет амбулаторное лечение, и мы в любой момент ждем его в театре».

    смотретьСМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом
    СМИ: Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом
    Напомним, за последний месяц Джигарханян дважды попадал в больницу. Первый раз он был госпитализирован 17 января из-за проблем с сердцем. Якобы артист был доставлен в Пироговскую больницу с диагнозом «гипертонический криз». Тогда медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и не выявили никаких серьезных заболеваний.

    Второй раз актера доставили в клинику 31 января. Актера на скорой увезли после просмотра телепередачи с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, развод с которой в среду вступил в законную силу.

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