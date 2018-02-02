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    Енот-альпинист по стене влез на 6-й этаж здания и отказался спускаться: видео. США, животные, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕнот-альпинист по стене влез на 6-й этаж здания и отказался спускаться: видео

    Енот-альпинист по стене влез на 6-й этаж здания и отказался спускаться: видео

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    <nobr>Енот-альпинист</nobr> по стене влез на <nobr>6-й</nobr> этаж здания и отказался спускаться: видео

    Енот-альпинист по стене влез на 6-й этаж здания и отказался спускаться: видео

    <nobr>Енот-альпинист</nobr> по стене влез на <nobr>6-й</nobr> этаж здания и отказался спускаться: видео

      В Америке сегодня обсуждают захватывающие кадры погони за Бандитом. Такую кличку дали еноту, который каким-то образом вскарабкался по стене на 6-й этаж офисного здания в штате Мичиган.

      Маленький зверь ловко взобрался по голой бетонной стене, устроился на карнизе и не торопился спускаться. Когда стемнело, сотрудники расположенных в здании организаций решили позвонить в службу по отлову животных. Когда ее работники приехали, развернулась целая операция.

      Енота пытались достать с помощью специального крана, но своих спасителей он боялся больше, чем высоты, поэтому снова выбрался на стену, но в итоге сорвался вниз и бросился наутек. Поймать Бандита удалось лишь на ближайшей стоянке, где он прятался под капотом автомобиля.

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