В ЦБ заявили о нерентабельности операций по незаконной обналичке

Рынок незаконного обналичивания денежных средств в России стал нерентабельным благодаря жестким мерам со стороны Центробанка.
В кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что сейчас за обналичку берут уже 17% выводимых средств.
Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Банка России: «В целом локализация серьезная: 17% за обнал. Когда я приходил в 2013 году сюда на работу, было от 1% до 3%. 17% — рынок нерентабельный».
В конце 2013 года была отозвана лицензия у «Мастер-банка», который на рынке считался одной из главных «прачечных». В связи с обналичиванием через него средств был возбужден ряд уголовных дел. Позже ЦБ при отзыве лицензий у других финансовых учреждений зачастую также отмечал их вовлечение в сомнительные операции.
Дмитрий Скобелкин: «Мы сейчас очень жестко поработали с финансовым сектором в вопросах, связанных с обналичкой. И сейчас активизировались попытки вне банковского сектора выводить какие-то деньги, они же все равно есть — теневая экономика требует постоянной подпитки».
По словам Скобелкина, обналичиванием денежных средств сейчас активно пытаются заниматься в неорганизованных торговых сетях.
Дмитрий Скобелкин: «Неорганизованные торговые сети — это рынки, крупные сетевые магазины, если по обналу говорить».
Говоря о безналичных операциях, Скобелкин отметил, что на сферу услуг приходится наибольшее количество подозрительных операций, передает РИА Новости.
Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Банка России: «В целом локализация серьезная: 17% за обнал. Когда я приходил в 2013 году сюда на работу, было от 1% до 3%. 17% — рынок нерентабельный».
В конце 2013 года была отозвана лицензия у «Мастер-банка», который на рынке считался одной из главных «прачечных». В связи с обналичиванием через него средств был возбужден ряд уголовных дел. Позже ЦБ при отзыве лицензий у других финансовых учреждений зачастую также отмечал их вовлечение в сомнительные операции.
Дмитрий Скобелкин: «Мы сейчас очень жестко поработали с финансовым сектором в вопросах, связанных с обналичкой. И сейчас активизировались попытки вне банковского сектора выводить какие-то деньги, они же все равно есть — теневая экономика требует постоянной подпитки».
По словам Скобелкина, обналичиванием денежных средств сейчас активно пытаются заниматься в неорганизованных торговых сетях.
Дмитрий Скобелкин: «Неорганизованные торговые сети — это рынки, крупные сетевые магазины, если по обналу говорить».
Говоря о безналичных операциях, Скобелкин отметил, что на сферу услуг приходится наибольшее количество подозрительных операций, передает РИА Новости.
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