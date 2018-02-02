В ЦИК забраковали 0,39% подписей в поддержку Путина

В ЦИК РФ проверили подписи избирателей, сданные для регистрации кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина. Нормам не соответствуют 0,39% отобранных для проверки автографов при допустимом уровне брака в 5%.
ЦИК обнародовала результаты проверки подписей за кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.
Николай Булаев, зампредседателя ЦИК: «Результаты проверки на сегодняшний день, те, которые утвердила рабочая группа: признано несоответствующими тем нормам, которые установил ЦИК, 232 подписи, это 0,39% от общего количества, которое мы отбирали».
Булаев отметил, что 0,39% — это рекордно малый показатель. Такой результат позволяет зарегистрировать кандидата на выборы, подчеркнули в ЦИК.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сделала пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову замечание за высказывание, в котором «были очевидные признаки агитации за одного из кандидатов в президенты». Песков извинился и пообещал быть аккуратнее.
Николай Булаев, зампредседателя ЦИК: «Результаты проверки на сегодняшний день, те, которые утвердила рабочая группа: признано несоответствующими тем нормам, которые установил ЦИК, 232 подписи, это 0,39% от общего количества, которое мы отбирали».
Булаев отметил, что 0,39% — это рекордно малый показатель. Такой результат позволяет зарегистрировать кандидата на выборы, подчеркнули в ЦИК.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сделала пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову замечание за высказывание, в котором «были очевидные признаки агитации за одного из кандидатов в президенты». Песков извинился и пообещал быть аккуратнее.
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