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    В Ленобласти тушили мощный пожар на АЗС: видео. АЗС, Ленинградская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти тушили мощный пожар на АЗС: видео

    В Ленобласти тушили мощный пожар на АЗС: видео

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    В Ленобласти тушили мощный пожар на АЗС: видео

    В Ленобласти тушили мощный пожар на АЗС: видео

    В Ленобласти тушили мощный пожар на АЗС: видео

      Четыре часа потребовалось пожарным для того, чтобы локализовать возгорание на автозаправке у Дороги жизни.

      Огонь вспыхнул рано утром на АЗС рядом с поселком Ковалёво. Там загорелись емкости с горюче-смазочными материалами.

      На месте происшествия работали 11 пожарных расчетов из Ленинградской области и Петербурга. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

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