В Ленобласти тушили мощный пожар на АЗС: видео

Четыре часа потребовалось пожарным для того, чтобы локализовать возгорание на автозаправке у Дороги жизни.

Огонь вспыхнул рано утром на АЗС рядом с поселком Ковалёво. Там загорелись емкости с горюче-смазочными материалами.



На месте происшествия работали 11 пожарных расчетов из Ленинградской области и Петербурга. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.