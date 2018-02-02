Ульяновские курсанты получили выговор за видео с эротическими танцами

Руководство Ульяновского института гражданской авиации не стало отчислять курсантов, снявших скандальное видео на композицию Satisfaction.
Курсанты Ульяновского института гражданской авиации, снявшие эротическое видео на композицию Satisfaction, получили выговор. Об этом «Интерфаксу» сообщил ректор института Сергей Краснов.
Сергей Краснов, ректор Ульяновского института гражданской авиации: «К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством РФ и условиями локальных актов института»
Ректор добавил, что с родителями курсантов были проведены воспитательные беседы. По словам Краснова, публикацией видео курсанты нарушили устав учебного заведения.
Сергей Краснов: «Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом».
Напомним, видео, на котором первокурсники в трусах и форменных фуражках танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction, вызвало крупный скандал. В Федеральном агентстве по воздушному транспорту клип назвали оскорблением работников всей отрасли. Власти Ульяновской области даже созвали специальную комиссию, которая должна была оценить действия курсантов. Она не нашла оснований для отчисления молодых людей, однако Приволжская транспортная прокуратура призвала привлечь к дисциплинарной ответственности преподавателей института.
После скандала пользователи Интернета решили поддержать молодых людей. Так, в Сети появилась петиция против их отчисления. Кроме того, свои клипы на эту же композицию сняли студенты местного аграрного вуза, курсанты МЧС, студентки медицинского колледжа, белорусские сварщики и даже питерские пенсионерки. Танец под эту композицию исполнил также ведущий НТВ Вадим Такменёв в эфире программы «Центральное телевидение».
Сергей Краснов, ректор Ульяновского института гражданской авиации: «К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством РФ и условиями локальных актов института»
Ректор добавил, что с родителями курсантов были проведены воспитательные беседы. По словам Краснова, публикацией видео курсанты нарушили устав учебного заведения.
Сергей Краснов: «Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом».
Напомним, видео, на котором первокурсники в трусах и форменных фуражках танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction, вызвало крупный скандал. В Федеральном агентстве по воздушному транспорту клип назвали оскорблением работников всей отрасли. Власти Ульяновской области даже созвали специальную комиссию, которая должна была оценить действия курсантов. Она не нашла оснований для отчисления молодых людей, однако Приволжская транспортная прокуратура призвала привлечь к дисциплинарной ответственности преподавателей института.
После скандала пользователи Интернета решили поддержать молодых людей. Так, в Сети появилась петиция против их отчисления. Кроме того, свои клипы на эту же композицию сняли студенты местного аграрного вуза, курсанты МЧС, студентки медицинского колледжа, белорусские сварщики и даже питерские пенсионерки. Танец под эту композицию исполнил также ведущий НТВ Вадим Такменёв в эфире программы «Центральное телевидение».
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