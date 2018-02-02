В Якутии известную тамаду заподозрили в изнасиловании визажистки

В мрачных тонах предстала перед своими подписчиками визажист из Якутска. Кристина Кириллина опубликовала в соцсетях шокирующие снимки и заявила, что ее якобы жестоко избили и изнасиловали. Причем сделала это, по словам девушки, не менее популярная в регионе личность.

Подписчики мэйкап-специалиста, увидев ужасающий пост, тут же разделились на два лагеря. Одни, тщательно изучив фотографии, сделали вывод: таким образом визажист, скорее всего, решила блеснуть мастерством и нанесла себе грим. А историю про нападение выдумала ради хайпа. Другие же утверждают, что синяки и ссадины на лице девушки настоящие.



Впрочем, сама Кристина Кириллина заверила пользователей, что следы побоев зафиксировала не только на камеру мобильного, но и в травмпункте. И медицинские справки приложила к заявлению в полицию.



Определили поклонники Кристины и того, кто якобы поднял на нее руку. Сама визажистка имя обидчицы не называла, но в одной из публикаций намекнула: мол, это очень известная в Якутии личность. Девушка даже выложила в сеть фото ботинок, которыми ее якобы избивали. Применив метод дедукции, интернет-юзеры определили: «некрасиво» с Кириллиной поступила популярная в городе тамада Нюргуша. Разумеется, на нее тут же посыпались обвинения. Ведущей праздничных мероприятий ничего не оставалось, кроме как опровергнуть сомнительные доводы и отправить надоедливых подписчиков Кириллиной в черный список.



Нюргуша, тамада: «Взорвали мой директ, мои комментарии… Известная личность — это я? Почему решили, что это я? Не зная ничего, сразу обвиняете меня, почему, люди, вы такие? Все до хлеба и зрелищ горазды, да? Столько человек подписалось сразу! Лучше отключить комментарии».



Теперь же, когда все окончательно запутались, ясность в историю должны внести сотрудники Следственного комитета. Они начали проверку.



Анна Пестерева, и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по региону: «Следственным управлением Следственного комитета проводится процессуальная проверка по факту нанесения побоев и действий сексуального характера женщине 1988 года рождения».



Кстати, сама Нюргуша сейчас далеко от Якутии, в Сочи. Судя по профилю в социальной сети, отдыхает, танцует, катается на сноуборде и наслаждается жизнью. Однако по приезде ей придется ответить на вопросы сыщиков. А вот Кириллина, несмотря на массу новых подписчиков, из-за состояния здоровья пока вынуждена отказывать потенциальным клиентам, сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.