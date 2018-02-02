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    «Ехал шестьдесят»: Алексей Панин прокомментировал скандальный заезд по Москве. артисты, ГИБДД, знаменитости, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ехал шестьдесят»: Алексей Панин прокомментировал скандальный заезд по Москве

    «Ехал шестьдесят»: Алексей Панин прокомментировал скандальный заезд по Москве

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    «Ехал шестьдесят»: Алексей Панин прокомментировал скандальный заезд по Москве

    «Ехал шестьдесят»: Алексей Панин прокомментировал скандальный заезд по Москве

    «Ехал шестьдесят»: Алексей Панин прокомментировал скандальный заезд по Москве

      На днях актер выложил в Интернет видеоролик, на котором, по мнению пользователей, он нарушает правила дорожного движения: едет с превышением скорости, не держась за руль.

      Столичная Госавтоинспекция уже начала проверку по этому факту.

      Сегодня в интервью НТВ ситуацию прокомментировал сам актер.

      Алексей Панин: «Я ехал со скоростью 60 километров в час. Единственное мое нарушение, что я ехал непристегнутым».

      В свою очередь, в ГИБДД сообщили, что за Паниным числится 248 нарушений ПДД, зафиксированных фотокамерами.

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