«Ехал шестьдесят»: Алексей Панин прокомментировал скандальный заезд по Москве

На днях актер выложил в Интернет видеоролик, на котором, по мнению пользователей, он нарушает правила дорожного движения: едет с превышением скорости, не держась за руль.
Столичная Госавтоинспекция уже начала проверку по этому факту.
Сегодня в интервью НТВ ситуацию прокомментировал сам актер.
Алексей Панин: «Я ехал со скоростью 60 километров в час. Единственное мое нарушение, что я ехал непристегнутым».
В свою очередь, в ГИБДД сообщили, что за Паниным числится 248 нарушений ПДД, зафиксированных фотокамерами.
Сегодня в интервью НТВ ситуацию прокомментировал сам актер.
Алексей Панин: «Я ехал со скоростью 60 километров в час. Единственное мое нарушение, что я ехал непристегнутым».
В свою очередь, в ГИБДД сообщили, что за Паниным числится 248 нарушений ПДД, зафиксированных фотокамерами.
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