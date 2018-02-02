«Хочу вернуться»: Хелен Миррен рассказала о тоске своей семьи по России

Скоро британцы увидят сериал о русской императрице. Роль Екатерины Великой сыграет английская актриса Хелен Миррен, она же Елена Миронова. В изображении на экране монарших особ у артистки опыт большой — она трижды играла королев Британии.

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Хелен Миррен — британская актриса с русскими корнями. В интервью НТВ она призналась, что многие эпизоды будут снимать в России, на родине ее предков, чему она очень рада.



Лиза Герсон, корреспондент: «Хелен, ваш новый фильм рассказывает о ранах прошлого, которые никогда не заживают. Семья вашего отца вынуждена была уехать в Британию и так и не смогла вернуться в Россию после революции. Их боль, тоска по Родине когда-нибудь утихла?»



Хелен Миррен, актриса: «Да, именно так. Я росла с этим ощущением боли. Моего отца увезли из России, когда ему было 2 года. Он отпустил свое прошлое. Он не жил им, но мой дедушка — безусловно. Это была незаживающая рана всей его жизни. Его мать, его сестры остались в России. Он знал, что больше их не увидит никогда. Это было невыносимо больно, как и утрата русской культуры, языка, истории — всего.



Я помню, когда я была маленькая, лет 5–6, он жил в прошлом, все время чертил, рисовал картинки из прошлого. Он чертил карту своей дачи, которая была в 3–4 часах езды от Москвы, рядом с городом Гагариным. И он помнил все это до мельчайших подробностей, рисовал и рассказывал мне, где были конюшни, где росли липы, кустовые розы, которые посадила его мать. Он помнил все это до малейших деталей. Много-много лет спустя мы с сестрой попали в места, которые принадлежали нашему дедушке, смогли пройтись по его земле. Это было очень сильное впечатление. Мы увидели этот пейзаж, огромное небо, деревья, облака.



Конечно, все исчезло, ничего не осталось от дома и сада, но просто быть там, дышать этим воздухом… Мы с сестрой посадили розу. Думаю, она давно засохла. Наша прабабушка любила розы и разводила их на этой земле. Мы посадили цветок в память о ней. Это и было мое самое сильное впечатление от посещения прошлого».



Лиза Герсон: «История фильма частично напоминает историю вашей семьи. В фильме вы — вдова торговца оружием. Ваш дед продавал оружие в Россию. Что вы об этом знаете?»



Хелен Миррен: «Да, он приехал в Британию как представитель царского правительства, российской армии, для заключения договора о поставке из Британии оружия в Россию. России на тот момент требовалось новое оружие, его не хватало. Только что закончилась Русско-японская война. Он приехал в Британию примерно в 1915 году».



Лиза Герсон: «В этом фильме вы играете американку. А каких русских героинь вы бы хотели сыграть, кроме роли Софьи Толстой, которую уже сыграли?»



Хелен Миррен: «Я вот-вот должна исполнить роль Екатерины II. Разумеется, в ее поздние годы, в годы Потёмкина. И я искренне надеюсь, что мы сможем снять фильм в этом году. И очень надеюсь, что съемки будут проходить в России. Это будет прекрасно, потому нет ничего, подобного России, ничего, близко похожего на нее. Это не только здания, не только великолепные дворцы. Но это пейзаж, это размах. В России так много неба. Я очень хочу вернуться в Россию».