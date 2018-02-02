В Томске еврейской общине вернули единственную в мире деревянную синагогу

Еврейской общине в Томске сегодня передали историческое здание синагоги. Его построили еще в позапрошлом веке. С тех пор сохранились только стены, да и те требуют реставрации. На это уйдет несколько лет. К счастью, в сохранности осталась главная реликвия — свиток Торы.

Молитв эти стены не слышали больше 100 лет. Сегодня священные слова в едином порыве повторяют сибирские евреи. Ключ к радостному настроению не символический — еврейской общине возвращена единственная в своем роде чудом сохранившаяся деревянная солдатская синагога.



Двухэтажное здание с филигранными следами былой красоты сейчас находится в аварийном состоянии. Еще в начале XX века дом пережил пожар, потом использовался как общежитие. Неизвестно, что было для него губительнее. Сегодня представители общины решили поберечь здание и свое здоровье и внутрь не заходить, а традиционный еврейский танец исполнили у крыльца, зато от всей души.



Берл Лазар, главный раввин России: «Наша задача, когда мы просим, чтобы возвращали здания, — это не только справедливость. Нужно, чтобы в будущем евреи жили лучше и могли рассказать всем о традиции, истории нашего народа».



История синагоги началась в 1872 году. Солдаты собрали деньги на свиток Торы, выкупили землю, построили молитвенную школу для военных. В те времена это было очень смелое решение.



В XIX веке при Николае I еврейских мальчиков с малых лет забирали из семей для обучения воинской службе, вырывали их из привычной среды, отправляли в Сибирь и потом (чаще принудительно) обращали в православие. Часто юноши отказывались менять религию даже под страхом смерти. Солдатская синагога была одним из оплотов их веры.



У председателя общины Бориса Ромацкого в синагоге в свое время служили дед, потом отец. Семья с 30-х годов берегла и свиток Торы в ожидании дня, когда его можно будет вернуть обратно. Сегодня это случилось.



Два-три года уйдут на полную реконструкцию синагоги, еще год понадобится, чтобы восстановить здание изнутри. В доме откроется музей толерантности, где будут рады всем, кто интересуется еврейскими традициями и культурой. Подробности — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.