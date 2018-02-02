Набиуллина сообщила о предстоящем объединении «Открытия» и «Бинбанка»

Российский ЦБ принял решение объединить два банк — «Открытие» и «Бинбанк», которые в последнее время испытывали проблемы. Сообщается, что клиентов это коснется, делается это, скорее, для удобства управления.
О том, что внутреннее решение об объединении «Открытия» и «Бинбанка» принято, сообщила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Оба финансовых учреждения в минувшем году столкнулись с серьезными проблемами, было принято решение об их санации, причем по новой схеме — за счет самого ЦБ, который, по сути, стал их собственником.
Размер дыры в «Открытии» ЦБ оценивал в 250–400 миллиардов рублей, в «Бинбанке» — в 250–350 миллиардов рублей. По активам «Открытие» находится на 8-м месте, «Бинбанк» — на 12-м, то есть получается новый банковский колосс. В свое время обсуждалась идея присоединить еще и санируемый «Промсвязьбанк», но, видимо, передумали.
Эксперты говорят, что объединение упростит управленческие задачи и позволит сэкономить на затратах на оздоровление. Только последующую продажу на бирже через размещение это вряд ли облегчит.
Размер дыры в «Открытии» ЦБ оценивал в 250–400 миллиардов рублей, в «Бинбанке» — в 250–350 миллиардов рублей. По активам «Открытие» находится на 8-м месте, «Бинбанк» — на 12-м, то есть получается новый банковский колосс. В свое время обсуждалась идея присоединить еще и санируемый «Промсвязьбанк», но, видимо, передумали.
Эксперты говорят, что объединение упростит управленческие задачи и позволит сэкономить на затратах на оздоровление. Только последующую продажу на бирже через размещение это вряд ли облегчит.
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