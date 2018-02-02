Roshen будет судиться с украинским «Ашаном» из-за «Киевского торта»

Кондитерская компания Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, не поделила «Киевский торт» с торговой сетью «Ашан».

Roshen направила иск в Хозяйственный суд Киева и потребовала, чтобы украинские гипермаркеты не использовали товарный знак «Киевский торт» и фирменное оформление. Торты-нарушители требуют уничтожить.



Как утверждает Roshen, рецепт изобрели кондитеры с фабрики Карла Маркса, которая входит в холдинг Порошенко. Против российского «Ашана», где тоже есть «Киевский торт», исков пока не поступало.