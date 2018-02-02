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    Roshen будет судиться с украинским «Ашаном» из-за «Киевского торта». Порошенко, Украина, заводы и фабрики, магазины, суды, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВRoshen будет судиться с украинским «Ашаном» из-за «Киевского торта»

    Roshen будет судиться с украинским «Ашаном» из-за «Киевского торта»

    2 комментария
    Roshen будет судиться с украинским «Ашаном» <nobr>из-за</nobr> «Киевского торта»

    Roshen будет судиться с украинским «Ашаном» из-за «Киевского торта»

    Roshen будет судиться с украинским «Ашаном» <nobr>из-за</nobr> «Киевского торта»

      Кондитерская компания Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, не поделила «Киевский торт» с торговой сетью «Ашан».

      Roshen направила иск в Хозяйственный суд Киева и потребовала, чтобы украинские гипермаркеты не использовали товарный знак «Киевский торт» и фирменное оформление. Торты-нарушители требуют уничтожить.

      Как утверждает Roshen, рецепт изобрели кондитеры с фабрики Карла Маркса, которая входит в холдинг Порошенко. Против российского «Ашана», где тоже есть «Киевский торт», исков пока не поступало.

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