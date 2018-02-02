К границам России на Балтике вылетели два самолета-разведчика США

Сразу два американских разведывательных самолета вылетели к российским границам на Балтике.
Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, разведчики поднялись с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В операции участвуют стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, передает «Интерфакс».
Добавим, что с начала года американские самолеты-разведчики совершили 14 подлетов к границам Калининградской области. Кроме того, он дважды подлетали к Ленинградской и Псковской областям со стороны Эстонии и Латвии.
Особенно активизировались американские разведчики в последнюю неделю — военные самолеты США регулярно проводят многочасовые разведполеты вблизи Калининградской области, а в среду они вели разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей.
Добавим, что с начала года американские самолеты-разведчики совершили 14 подлетов к границам Калининградской области. Кроме того, он дважды подлетали к Ленинградской и Псковской областям со стороны Эстонии и Латвии.
Особенно активизировались американские разведчики в последнюю неделю — военные самолеты США регулярно проводят многочасовые разведполеты вблизи Калининградской области, а в среду они вели разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей.
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